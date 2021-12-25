وسط أجواء من البهجة.. نجوم هوليوود يشاركون صور الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد الكريسماس، حرص العديد من نجوم هوليود علي مشاركة صور الاحتفالات الخاصة بهم مع الجمهور، ونستعرض لكم البعض فيما يلي:



بروس ويليس مع زوجته إيما



أخذ بروس ويليس وزوجته إيما هيمنج ويليس ابنتيهما مابيل راي ذو تسع سنوات، وإيفلين بن البالغة من العمر سبع سنوات في رحلة تزلج عائلية في عيد الميلاد.

يذكر أن بروس وإيما متزوجان منذ عام 2009، بعد انفصال الممثل عن زوجته الأولى ديمي مور.



اشلي تيسدال

التقط والدا نجمة ديزني الطفلة اللطيفة البالغة من العمر تسعة أشهر صورة لها أمام شجرة الكريسماس الخاصة بهم، وهم يعدون بحماس حتى عيد الميلاد الأول للطفل، وتبدو الفتاة الصغيرة أنيقة.

هدسون وجولدي هون



شاركت كيت هدسون صورة جميلة لوالدتها جولدي هون وابنتها راني، البالغة من العمر عامين خلال احتفالات عيد الميلاد المبكرة.

علقت «هدسون» على منشورها على «إنستجرام» قائلة إنهم يستمتعان بالعطلة.

ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام

ديفيد بيكهام البالغ من العمر 46 عامًا وزوجته فيكتوريا 47 عامًا، وقفوا معًا في نوبات احتفالية، وارتدى ديفيد سترة شتوية مكتوب عليها "Spice World"، وعلق نجم كرة القدم على صورة لهما قائلة لقد خرجت الأن صدريات الاحتفال بعيد الميلاد.

وكتبت «فيكتوريا» في منشورها الخاص: «الآن هذا هو عيد الميلاد يا سيد بيكهام».

جينا ديوان



كانت الأم وابنتها توأمتان في هذه الصورة أثناء تناولهما وجبات خفيفة بين إبداعاتهما بين كتابة قوائم رغبات عيد الميلاد، وكتبت الممثلة على «إنستجرام»: «عيد الميلاد في عيون أطفالك يجعل الأمر أكثر سحرا».

برتني سبيرز

شاركت مغنية البوب ​، التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الأربعين، العديد من الصور ومقاطع الفيديو لنفسها وهي واقفه تحت شجرة عيد الميلاد الخاصة بها في المنزل، وكتبت في إحدي منشوراتها أنه وقت الاحتفال.

كيت هدسون



ارتدت الممثلة كيت هدسون زينة راس عبارة عن قرون، وشاركت هذه الصورة قائلة: «ها أنا في وقت الكريسماس».