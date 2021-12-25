محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتهنئتهم بعيد الميلاد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، كنيسة الروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد، حيث كان في استقبالها الأب بندليمون راعي الكنيسة.

وقد استهلت المحافظ كلمتها بتهنئة أبناء دمياط جميعًا بهذه المناسبة وبحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدة أن المناسبات الدينية تعكس تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم واحترامه لمقدساته، حيث سطر بأحرف من نور تاريخًا عظيمًا حمل بين طياته ملامح الشخصية الوطنية لمصر وأبنائها.

كما ذكرت أن أبناء الوطن كانوا ولا يزالون يعملون يدًا واحدة لبناء مستقبل مشرق يليق بوطننا الغالى.

كما اختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم على هذا الوطن دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.