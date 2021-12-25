السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتهنئتهم بعيد الميلاد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، كنيسة الروم الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد، حيث كان في استقبالها الأب بندليمون راعي الكنيسة.

وقد استهلت المحافظ كلمتها بتهنئة أبناء دمياط جميعًا بهذه المناسبة وبحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدة أن المناسبات الدينية تعكس تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم واحترامه لمقدساته، حيث سطر بأحرف من نور تاريخًا عظيمًا حمل بين طياته ملامح الشخصية الوطنية لمصر وأبنائها.

كما ذكرت أن أبناء الوطن كانوا ولا يزالون يعملون يدًا واحدة لبناء مستقبل مشرق يليق بوطننا الغالى.

كما اختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم على هذا الوطن دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

5 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

فيديو يلخص جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات قومية في قنا

تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر