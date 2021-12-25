تحرير 315 محضرًا في حملة لـ«حماية المستهلك» بـ18 محافظة

(83 حملة) في (18 محافظة)، أسفرت عن تحرير (315 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك

وجه جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، 83 حملة في 18 محافظة، خلال الفترة من من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري، أسفرت عن تحرير 315 محضرًا.

"الدستور" رصدت فى السطور التالية تفاصيل ضبطيات حماية المستهلك..

فرع المنيا

غلق 10 مراكز طبية غير مرخصة من الجهات المختصة، وضبط أجهزة طبية وكمية من الأدوية المخدرة جدول أول غير مسجلة بدفتر المخدرات و1500 كمامة طبية مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

فرع السويس

ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين وبهما أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأدوية مدرجة جدول أول مخدرات وأجهزة إذابة الدهون وتدليك غير مرخص باستعمالها.

كما تم غلق جيم يعمل بدون ترخيص وبه كميه من الأدوية والمكملات الغذائية منتهية الصلاحية.

فرع الإسماعلية

تحرير 17 محضرًا لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري، وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

فرع القليوبية

ضبط 1631 جهاز طبي "أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس ضغط الدم ومقياس الحرارة وأسطوانات أكسجين".

وضبط 754 عبوة أعشاب مجهولة المصدر، وذلك بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية.

فرع المنوفية

ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية.

وتحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية، وذلك لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع البحيرة

ضبط 3 محلات لبيع الملابس والمواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية.

وتحرير 20 محضر لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية لمخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال و الاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين وعدم الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر.

فرع الفيوم

تحرير 13 محضرًا لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية (أجهزة قياس ضغط وأكسجين)، وتحرير 6 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإصدار فواتير غير قانونية للمستهلك وعدم تطبيق سياسة الإستبدال والاسترجاع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع كفرالشيخ

ضبط 1045 جهاز قياس حرارة و23 جهاز قياس الأكسجين في الدم و700 جهاز لتركيب محلول بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

تحرير 4 محاضر لعدد من المنشأت الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط كيماويات مستخدمة في التحاليل منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر لعدد من المنشأت الطبية ومعرض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازتهم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

فرع الدقهلية

ضبط 5 أطنان صابون سائل بأحد مصانع المنظفات الغير مرخصة، وتحرير 20 محضرًا ضد محلات بيع مستلزمات طبية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 245 جهاز ضغط وسكر و3250 قلم سكر و750 شريط قياس سكر، كما تم تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الإسكندرية

ضبط عدد من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية وتحرير 22 محضرًا لعدد من تلك المحلات، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وغلق 6 محلات تجارية لعدم وجود ترخيص.

كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 10 محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وضبط 3 محلات مستلزمات كمبيوتر، ومعرضين لبيع السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.