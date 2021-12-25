ماجد أباظة يحاول مساعدة فريال أشرف في حدوتة «تقلها دهب» من «إلا أنا»

واصل الفنان ماجد أباظة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وذلك من خلال مشاركته في حدوتة "تقلها دهب" المقرر انطلاقها غدًا الأحد الساعة الثامنة على شاشة دي إم سي.

وقال ماجد في تصريح لـ "الدستور"، إنه يظهر خلال العمل بشخصية كابتن فتحي مدير أحد الأندية الكبيرة الذي يحاول مساعدة إحدى بطلات الأوليمبياد في بدايتها، وهي البطلة فريال أشرف التي تجسد دورها الفنانة هند عبدالحليم، ولكن رغم تعاطفه معها إلا أنه لا يستطيع أن يضمها لفريق النادي الذي يديره، وذلك لأن قواعد النادي ترفض ضم غير الأعضاء للفريق، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

وعن موعد انتهاء التصوير أكد ماجد أباظة أنه وفريق العمل ما زالوا يصورون مشاهدهم حتى الآن بمختلف الديكورات الخاصة بالعمل ومنها استوديو المغربي، مشيرًا إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير كل مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه، متمنيًا أن دوره ينال إعجاب الجمهور.

وتعرض الحلقة الأولى من الحكاية التاسعة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" باسم "تقلها دهب" غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة DMC لتقديم قصص عدد من بطلات مصر في الأوليمبياد من الشباب.

الحكاية الجديدة من مسلسل "إلا أنا" تتعاون فيها الشركة المنتجة للمسلسل "أروما" مع وزارة الشباب والرياضة وشركة روابط الرياضية الراعية لعدد من الأبطال والبطلات لتقديم حياة البطلات الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة.

حكاية "تقلها دهب" هي الحكاية التاسعة والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وقناة DMC DRAMA ومنصة واتش إت ومنصات التواصل الاجتماعي لشبكة دي إم سي، ويشارك في بطولتها سارة عبدالرحمن، هلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر بدء عرض حلقاتها غدًا الأحد 26 ديسمبر.

وخلال الفترة الماضية خضعت بطلات العمل سارة عبدالرحمن، وهند عبدالحليم، وهلا السعيد، لتدريبات مكثفة على ألعاب الكاراتيه والتايكوندو والمصارعة الحرة لتقديمها على الشاشة بشكل متقن خلال الأحداث، ومن المقرر تصوير الحلقات الأخيرة بالتزامن مع عرض الحكاية.