كيفن كلارك الأبرز.. 10 نجوم بـ هوليوود رحلوا في 2021

شهد عام 2021 وفاة العديد من نجوم هوليود، سواء بسبب ظروف طبيعية مثل نقدم السن أو بسبب المرض، ونعرض لكم فيما يلي أبرز هؤلاء النجوم.

روبرت داوني

كان داوني هو الرائد في مشاهد صناعة الأفلام التجريبية في مدينة نيويورك خلال الستينيات، وتوفي عن عمر 85 عاما.

داستن دايموند

اشتهر «دايموند» بلعب دور صموئيل في المسلسل التلفزيوني المحبوب في التسعينيات "Saved by the Bell"، وتوفي في عمر 44 عامًَا.

جاكي ميسون

توفي الممثل الكوميدي الشهير جاكي ماسون في 24 يوليو في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن محاطًا بزوجته جيل وعدد قليل من الأصدقاء، وكان عمره 93 سنة.

تشارلي روبنسون

توفي الممثل تشارلي روبنسون في 11 يوليو عن عمر يناهز الـ75 عاما من سكتة قلبية وفشل في الأعضاء بسبب الصدمة الإنتانية والسرطان الغدي الذي يعاني منه وهو نوع من السرطان، ولعب روبنسون أدوارًا تمثيلية مختلفة مثل دور ماك في Night Court.

سوزان دوجلاس

توفيت هذا العام الممثلة سوزان دوجلاس والمعروفة بأدوارها داخل وخارج برودواي، في منزلها في مارثا فينيارد بعد مضاعفات مرض السرطان في 6 يوليو، وهي تبلغ من العمر 64 عامًا.

ويليام سميث

توفي ويليام سميث، الذي اشتهر بأدواره القوية في فيلمي "Hawaii Five-O" و"Laredo"، في 5 يوليو مستشفى Picture and Television Country عندما وصل عمره 88 عامًا.

راي ماكدونيل

توفي راي ماكدونيل الحائز على جائزة إيمي، والذي اشتهر بلعب دور الدكتور جو مارتن في مسلسل "كل أطفالي" على قناة ABC لأكثر من أربعة عقود بوفاة طبيعية في منزله في بنيويورك في 10 يونيو بعمر 93 عامًا.

إرني ليفلي

توفي إرني ليفلي الممثل ومدرب التمثيل ووالد نجم "Gossip Girl" بليك ليفلي، في 3 يونيو عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد معاناته من مضاعفات في القلب.

كيفن كلارك

توفي كيفن كلارك، الممثل الطفل الذي لعب دور فريدي في فيلم «School of Rock» عام 2003، بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوب دراجته، كان عمره 32 عاما.

لويس دي بانزي

توفيت لويس دي بانزي، الممثلة التي رشحت لعدد من الجوائز لأدوارها وأشهرها فيلمي "آني" و "سيستر آكت" وهي تبلغ من العمر 90 عامًا.