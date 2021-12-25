السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تمويل 97 مشروعا بتكلفة 12 مليون جنيه خلال نوفمبر

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٧ مشروعا مختلف النشاط بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وفرت ٢٣٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ  على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن ٤٠٩٦ مشروع، بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه بإجمالي عدد ٨٤٨٩ فرصة عمل.

FB_IMG_1612468940322
FB_IMG_1612468940322
FB_IMG_1640260742764
FB_IMG_1640260742764
FB_IMG_1640441040266
FB_IMG_1640441040266
محافظ الوادي الجديد إجمالي عدد المشروعات ضمن المشروع القومي مشروعك مكافحة سوسة النخيل مدير عام الزراعة دورات تدريبية خلق أفاق جديدة للتنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرؤية والإنجاز.. دول الخليج وأمن مصر القومى: دعم وتعاون

«السيسي» يفتتح محور عدلي منصور ومجمع الصناعات ببني سويف (فيديو)

ضبط 860 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية لمدة أسبوع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر