محافظ الوادي الجديد: تمويل 97 مشروعا بتكلفة 12 مليون جنيه خلال نوفمبر

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٧ مشروعا مختلف النشاط بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وفرت ٢٣٤ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن ٤٠٩٦ مشروع، بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه بإجمالي عدد ٨٤٨٩ فرصة عمل.