قريبًا .. صدور رواية «7 أيام في حياة كلارا»

يصدر قريبًا، عن دار النسيم للنشر والتوزيع "7 أيام في حياة كلارا" ترجمة الكاتبة المترجمة الروائية ابتهال الشايب.

وتقول الكاتبة الروائية والمترجمة ابتهال الشايب ، إن كتاب "7 أيام في حياة كلار" يأتى من 15 قصة مختارة لعدد من أبرز الكتاب الفرنسيين المعاصرين، منهم 9 قصص "لكليمن باكي"، وهو كاتب ورسام ولد عام 1977، والكاتبه "ايف لينيت"

ومن بين أعمالها "دخَلَت عالم الصمت" في 2020، "لا يقدر بثمن" في 2017،و "ماري وكلبها يعبرون" في 2016، والكاتب الشهير "فيليب روتيه" مؤلف دراما لردايو فرنسا ، نشر عدد من القصائد والقصص القصيرة في بعض الصحف والمجلات ، من أهم أعماله الروائية "لحياة أجمل" في عام 2009 والذي استوحي منها قصة الفيلم الفرنسي une vie meilleur للمخرج "سيدريك كان" والذي عرض في السينما عام2012.

ذلك بجانب أعمال روائية أخري مثل "طفل الحديقة العامة"عام 2014، مارجولين سيردويك وهي محررة فرنسية و مدربة تحرير ،فيفيان فورنييه كاتبة ، ولدت عام 1957 معلمة لغة فرنسية في جامعة ليون.

بالإضافة إلي عملين" لبيير ايرفيه تيفويون" وهو قاص،مستشار ومهندس ، متخصص في ادارة الموارد البشرية.

ابتهال الشايب

روائية ومترجمة مستقلة حائزة علي جائزة الدولة التشجيعية في الآداب لعام 2014 - فرع القصة القصيرة، عضو إتحاد كتاب مصر وصدر لها أعمال في القصة والرواية وهي "مجموعة “نصف حالة “ و”دار النسيم 2013”، الطبعة الثانية "نصف حالة" 2015، رواية "يزن" 2015، "زمن البانوبتيكون"، مختارات شعرية من الأدب الفرنسي المعاصر 2017، مجموعة "مألوف" 2020.