السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: إجراء تحليل لـ949 من سائقى حافلات المدارس

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وقامت الأجهزة الأمنية والحملات على الطرق بالمرور على (213) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (949) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (8) منهم، وفحص (803) مركبات، وتبين مخالفة (19) مركبة منها لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4153) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (521) سائقًا منهم.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية قطاع الأمن المركزي حملات الأمنية الأمن المركزي إجراء تحليل أجهزة الأمنية

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