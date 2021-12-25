«الداخلية»: تحرير 21836 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وتمكنت خلال أسبوع من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

- في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالي (13) متهم بمضبوطات بلغت (815 كيلو جرام).

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (247345) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7011 موقف عشوائي).

- في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (280 سيارة - 57 دراجة نارية).

- في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط (21836) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

- في مجال أمن الموانئ، تم ضبط (15) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل)، وكذا (72) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

- في مجال الأمن السياحي، تم ضبط (336) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.