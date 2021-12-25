السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: تحرير 21836 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة»

مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وتمكنت خلال أسبوع من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: 

- في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (12) قضية بإجمالي (13) متهم بمضبوطات بلغت (815 كيلو جرام).

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (247345) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7011 موقف عشوائي).

- في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (280 سيارة - 57 دراجة نارية).

- في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط (21836) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

- في مجال أمن الموانئ، تم ضبط (15) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل)، وكذا (72) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

- في مجال الأمن السياحي، تم ضبط (336) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وزارة الداخلية ضبط مخالفات مخالفة مرورية متنوعة مخالفة مرورية المواد المخدرة أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

كيف تواجه مصر التناقص الطبيعى للبترول والغاز بالحقول المتقادمة؟

«خليك مع ضميرك».. حملة للرقابة الإدارية لمكافحة الفساد (فيديو)

تفاصيل التحقيقات فى مقتل طفل على يد الزوج الثالث لأمه بالتبين

الرئيس السيسى: مدينة الروبيكى فكرة موجودة من 2004 والتنفيذ تم من سنتين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر