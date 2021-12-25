بتكلفة 257 مليون جنيه.. الرئيس السيسي يفتتح كوبري البلينا العلوي بسوهاج

افتتح الرئيس اليوم كوبري البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه، لخدمة الأهالى وربط الطرق بعضها البعض لتسهيل عملية النقل والتبادل التجارى بين المراكز، فى إطار خطة الدولة لخلق شرايين ومحاور جديدة للتنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق في محافظات الصعيد، وهي: محور سمالوط، ومحور كلابشة في أسوان، وافتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، المرحلة الأولى بطول 230 كيلومتر، ومحور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف، وافتتاح المرحلة الأولى من محور ديروط بمحافظة أسيوط، وازدواج طريق سفاجا القصير.

والجدير بالذكر، أن كوبرى البلينا العلوي أعلى السكة الحديد، طوله 1834 مترًا وعرض 22 مترًا، بتكلفة 257 مليون جنيه، بعدد حارتين بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، شاملا عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبري من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية، وبلغت نسبة التنفيذ للكوبرى بلغت 100% من إجمالي الأعمال الإنشائية.

ومن جانبه وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

يأتي افتتاح هذه المشروعات القومية، ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل المشروعات: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمس مجمعات صناعية أخرى.

كما تشمل هذه المشروعات: محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، و محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب) وبين البر الغربي للنيل (طريق الفيوم بني سويف)، محور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.