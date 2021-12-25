الأعمال المصري الأوكراني: 1.5 مليار دولار قيمة التجارة بين البلدين خلال 9 أشهر

قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني المهندس جمال العجيزي، إن التجارة بين البلدين سجلت نحو 1.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021، مؤكدا سعي المجلس لتحقيق الاستفادة القصوى لمجتمع الأعمال من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين.

وأوضح العجيزي، في بيان اليوم السبت، أن جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الجانب الأوكراني بالمجلس دعت إلى رؤية للتحرك المشترك في السوق المصرية والأسواق التصديرية في عام 2022 خاصةً في إفريقيا والأسواق التي تستهدفها الدولة لزيادة صادراتها لنحو 100 مليار دولار.

وأكد أهمية مصر لأوكرانيا كموقع استراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمارات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط باعتبارها بوابة النفاذ لأهم أسواق إفريقيا والعالم في ظل ما شهدته من نجاحات وإصلاحات اقتصادية وإجرائية لتنشيط التجارة البينية وفي مقدمتها مشروعات وزارة المالية للتحول إلى التجارة الإلكترونية من رقمنة وميكنة لتسهيل عمليات التجارة والنفاذ إلى كافة الأسواق.

وأشار إلى عقد مباحثات مع وفد من رجال الأعمال الأوكرانيين برئاسة مديرة إدارة التعاون الدولي بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، خلال زيارتهم لمصر للمشاركة في منتدى الأعمال وفعاليات الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وذلك للاتفاق حول وضع رؤية وأطر جديدة لتنشيط التجارة وتشجيع الاستمارات الأوكرانية وجذب استثمارات مشتركة وشراكات تجارية لتعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت العجيزي إلى تأكيد الجانبين أهمية تضافر الجهود مع الحكومة لتذليل أية معوقات تواجه حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص في البلدين، ومنها مشكلة التأشيرة "الفيزا" وصعوبات تنافسية الأسعار للمنتجات في أسواق التصدير وتوفير خطوط الشحن البحري والجوي بأسعار مناسبة.

وذكر أن الوفد الأوكراني عرض خلال اللقاء أهم الفرص التجارية ومجالات التعاون الاقتصادي المختلفة في نحو 7 من كبرى الشركات الأوكرانية المهتمة بالعمل في السوق المصرية خاصةً في تصدير واستيراد منتجات «حلال» في قطاع الصناعات الغذائية مثل الدواجن ومنتجات الشوفان والحنطة السوداء بجانب صناعات قطع غيار السيارات والسكك الحديدية، وتيل الفرامل، وفي قطاع السياحة والطيران وخطوط الشحن الجوي.

وكان قد شارك رئيس المجلس مع 30 رجل أعمال من مجتمع الأعمال المصري الأوكراني في منتدى الأعمال المشترك وفعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية في دورتها الثامنة والتي افتتحتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر الجاري.