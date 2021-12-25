السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تعلن عن التشكيل الجديد للشعب واللجان

غرفة صناعة الجلود
غرفة صناعة الجلود

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، عن تشكيل الشعب واللجان النوعية بالغرفة للدورة الجديدة 2021-2025.

وفاز المهندس محمد زلط برئاسة شعبة الأحذية بالغرفة، وتم اختيار محمد بطة رئيسًا لشعبة المصنوعات الجلدية، ويتولى المهندس رأفت الخياط رئاسة شعبة المستلزمات.

وتم تشكيل اللجان بغرفة صناعة الجلود، حيث يتولى مصطفى العقاد رئاسة لجنة الجلود، ومحمود عودة رئيساً للجنة العضوية، والمهندس محمد محمود رئيسا للجنة التدريب، وتم اختيار مصطفى علام رئيسا للجنة التسويق، والنائب عبدالله الرماح رئيسا للجنة العلاقات العامة والإعلام.

وكانت غرفة صناعة الجلود، قد نظمت الجلسة الإجرائية، لانتخاب رئيس الغرفة والوكيلين وأعضاء هيئة المكتب وممثلاً عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات للدورة الجديدة 2021-2025.

وفاز جمال السمالوطي، بمنصب رئيس غرفة صناعة الجلود بالتزكية، وأسفرت الانتخابات أيضا عن فوز يحيى أبو حلقة وأحمد الألماني بمنصب الوكيلين، ونادر الكبير ومؤمن التميمي بعضوية هيئة مكتب الغرفة.

كما تم اختيار طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ممثلا للمجلس في عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة صناعة الجلود حضور هشام جزر، رئيس غرفة دباغة الجلود، ومحمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، حيث حرصا على تقديم التهنئة لمجلس إدارة الغرفة الجديد آملين على مد جسور التعاون خلال الدورة الجديدة لتحقيق التنمية المنشودة في قطاع الجلود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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