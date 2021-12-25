السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس دجال متهم بالنصب على المواطنين بأعمال السحر فى سوهاج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بسوهاج، اليوم السبت، حبس دجال متهم بالنصب علي المواطنين بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة  لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات. 

وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية فى الإعلان عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد نشاطه الإجرامى - 2 دفتر به بيانات المترددين عليه  - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا (جهاز كمبيوتر - هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على (أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم - ووصف لبعض حالات السحر التى يعانون منها - المبالغ المالية المدفوعة - مقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج - مقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مركز شرطة القنوات الفضائية مواقع التواصل قانون بسوهاج تحقيقات الاموال العامة

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معنى بورسعيد

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