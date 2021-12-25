الرئيس السيسى يفتتح مجمعين صناعيين فى الأقصر وبنى سويف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، من محافظة قنا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وافتتح الرئيس مجمعين صناعيين، الأول في محافظة الأقصر المتمثل في المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي، والثاني المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب ببني سويف.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المشروعات القومية التي سيقوم الرئيس بافتتاحها اليوم، ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة (قوص) في محافظة قنا.

وكان في استقبال الرئيس فور وصوله مقر الاحتفالية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة.

وتشمل المشروعات: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي «هو» بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمسة مجمعات صناعية أخرى.

كما تشمل هذه المشروعات محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات، ويربط بين البر الشرقي للنيل «طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب» وبين البر الغربي للنيل «طريق الفيوم بني سويف»، ومحور سمالوط بمحافظة المنيا بطول 24 كيلومترا، ويربط الطريق الصحراوي الشرقى بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.

وتتضمن الافتتاحات، أيضا، محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا، ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، ومحور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا، ويربط بين شرق وغرب النيل.