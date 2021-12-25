إدانات عربية واسعة.. تضامن بعد قصف الحوثى لمنطقة جازان بالسعودية

لقي شخصان مصرعهما عندما سقطت قذيفة أطلقها الحوثيون على مدينة جازان جنوبي السعودية.

وأسفرت القذيفة عن مقتل شخصين أحدهما مقيم يمني وآخر سعودي، وفقًا لمصدر في التحالف العسكري بقيادة السعودية.

كما تسببت القذيفة في إصابة 7 اخرين بينهم مقيم ينغالي، كما تسببت في تدمير 12 سيارة، ومتجرين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعلنت العديد من الدول العربية تضامنها الكامل مع السعودية عقب القصف الحوثي، بجانب الإدانات والشجب من قبل الدول والعديد من الجهات.

مصر تدين الحادث: إرهابى خسيس

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الذي وصفته بالخسيس على محافظة الصماطة في منطقة جازان بالسعودية.

وأكدت القاهرة دعمها للمملكة في الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وفى بيان لها صباح اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية المصرية "أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي"، حسب قولها.

وجددت القاهرة دعمها عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وختمت الخارجية المصرية بالقول "هذا، وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، حسب تعبيرها.

الأردن تدين الحادث الذى استهدف جازان وأسفر عن مقتل مدنيين

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف مليشيا الحوثي أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول استنكار الأردن الشديد لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

البرلمن العربى يدين استهداف الحوثى المدنيين الأبرياء في جازان

واستنكر البرلمان العربي، اليوم السبت، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، بمقذوف أودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة الآخرين في تصعيد إرهابي وخطير لتلك الجماعة الإرهابية.

وأكد البرلمان العربي أن هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشات المدنية، يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكل صارخ كافة القوانين الدولية.

ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددا التأكيد على مساندته المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.