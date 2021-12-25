السبت 25 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

اليونان: مقتل 13 شخصًا وإنقاذ 62 فى ثالث تحطم لمراكب المهاجرين

المهاجرون
المهاجرون

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا حتفهم بعد انقلاب قارب مهاجرين في بحر إيجه الليلة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا ثلاثة حوادث في ثلاثة أيام لتحطم قوارب المهاجرين في المياه اليونانية إلى 27 شخصًا على الأقل.

وأفاد خفر السواحل اليوناني، حسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم السبت - بأن السلطات تمكنت من إنقاذ 62 شخصًا بعد انقلاب مركب شراعي في وقت متأخر من الليلة الماضية على بعد نحو ثمانية كيلومترات قبالة جزيرة باروس في وسط بحر إيجه.

وأخبر الناجون خفر السواحل بأن حوالي 80 شخصًا كانوا على متن السفينة.

وقالت السلطات، إن خمسة زوارق لخفر السواحل وتسع سفن خاصة ومروحية وطائرة نقل عسكرية واصلت البحث ليلًا لإيجاد مزيد من الناجين، وذلك بمشاركة غواصي خفر السواحل أيضًا.

وفي السياق، كتب المكتب اليوناني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "الناس بحاجة إلى بدائل آمنة لهذه المعابر المحفوفة بالمخاطر".

وقالت السلطات اليونانية - في وقت سابق - إنها انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة في جنوب اليونان أمس الأول، وأنقذت السلطات اليونانية 90 شخصًا آخرين.

وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وسوء الظروف المعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية.

قال خفر السواحل اليوناني إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وتم إنقاذ 57 آخرين عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم قبالة جزيرة باروس اليونانية في وسط بحر إيجه.

وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

وقال خفر السواحل إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة.

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