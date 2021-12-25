اليوم.. نظر دعوى آية رشوان توفيق لإلغاء توكيلات والدها

تباشر محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، نظر الدعوى القضائية المدنية المقامة من "آية" ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق وتطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها له لوالدها.

وقال محامي الفنان رشوان توفيق، إن القاضي كان قد قرر تأجيل الدعوى إلى جلسة اليوم 25 ديسمبر لدخول خصوم جدد فى القضية.

الخصوم الجدد هم: “عصام الدين حسن زوج آية ابنة الفنان رشوان توفيق، وابنهما محمد عصام الدين، وأحد البنوك”، مشيرًا إلى أن طلب إدخالهم بسبب وديعة قدرها مليون جنيه للمطالبة بعدم المساس بها، مع استمرار صرف العائد منها لموكله الفنان رشوان توفيق.

وأقامت آية رشوان توفيق عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها لمنعه من استخدام حقه بالتصرف في ممتلكاته علما بأن رشوان توفيق وزع ممتلكاته على أبنائه وهو على قيد الحياة، وعندما قرر تعديل القسمة لصالح إبنه نجله المتوفي "توفيق" رفضت ابنته آيه وقررت إقامة دعوى بطلان إعادة القسمة".