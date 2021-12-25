السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة الأمريكية ترفع حظر السفر من دول أفريقية

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

ترفع الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر السفر المفروض على عدة دول في جنوب القارة الأفريقية منذ رصد أولى الإصابات بالمتحورة أوميكرون، وفق ما أعلن مسؤولون.


وفرضت دول حول العالم قيودا على السفر من دول في جنوب القارة الأفريقية بعد رصد المتحورة أوميكرون في جنوب أفريقيا التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بها في 24 نوفمبر.


وانتقدت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة حظر السفر الذي فرضته دول عدة، في حين قال مسؤولون في جنوب أفريقيا إنهم عوقبوا لكشفهم عن المتحورة بشفافية.


وقال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز على تويتر "لقد منحتنا القيود وقتا لفهم أوميكرون ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تقي من أوميكرون، خصوصا تلك المعززة".


وقال إن حظر السفر سيرفع في 31 الشهر الجاري.


وأضاف مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه مع وجود المتحورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، لن يكون للمسافرين من البلدان الثمانية المتضررة أي تأثير يذكر على الإصابات المحلية.


وقال المسؤول: "خلال فترة توقف السفر، قلص الرئيس (جو) بايدن مدة الفحص قبل المغادرة ليوم واحد بدلا من ثلاثة أيام... سيخضع المسافرون من هذه الدول الثماني للبروتوكولات الصارمة نفسها".


وفي وقت لاحق الجمعة أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور.


وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس في بيان "أعرب الوزير مجددا عن شكره لعلماء جنوب افريقيا وحكومتها على شفافيتهم وخبراتهم".

يسري الحظر على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.


ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأعياد إلى زيادة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تدفع المتحورة أوميكرون بعض المستشفيات والعاملين الصحيين إلى الحافة.


وتمثل المتحورة الآن أكثر من 90 في المئة من جميع الحالات في بعض مناطق البلاد.
 

الولايات المتحدة امريكية حظر الولايات المتحدة الامريكية الأمريكي الولايات المتحدة الامريكي أفريقي المتحدة الأمريكية أمري رفع حظر السفر لولايات المتحدة الامريكية حدة لأي دول إفريقية ترفع لولا الامريكية حظر السفر أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

بالأرقام.. مشروعات شهدت على تنمية الصعيد وتطويره (انفوجراف)

البابا فرنسيس: تذكروا الفقراء

تركيا تبدأ عملية تنقيب جديدة عن الغاز فى البحر الأسود

حقيقة مفاوضات العين الإماراتى لضم بانون

الولايات المتحدة الأمريكية ترفع حظر السفر من دول أفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية