الولايات المتحدة الأمريكية ترفع حظر السفر من دول أفريقية

ترفع الولايات المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر السفر المفروض على عدة دول في جنوب القارة الأفريقية منذ رصد أولى الإصابات بالمتحورة أوميكرون، وفق ما أعلن مسؤولون.



وفرضت دول حول العالم قيودا على السفر من دول في جنوب القارة الأفريقية بعد رصد المتحورة أوميكرون في جنوب أفريقيا التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بها في 24 نوفمبر.



وانتقدت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة حظر السفر الذي فرضته دول عدة، في حين قال مسؤولون في جنوب أفريقيا إنهم عوقبوا لكشفهم عن المتحورة بشفافية.



وقال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز على تويتر "لقد منحتنا القيود وقتا لفهم أوميكرون ونحن نعلم أن لقاحاتنا الحالية تقي من أوميكرون، خصوصا تلك المعززة".



وقال إن حظر السفر سيرفع في 31 الشهر الجاري.



وأضاف مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه مع وجود المتحورة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، لن يكون للمسافرين من البلدان الثمانية المتضررة أي تأثير يذكر على الإصابات المحلية.



وقال المسؤول: "خلال فترة توقف السفر، قلص الرئيس (جو) بايدن مدة الفحص قبل المغادرة ليوم واحد بدلا من ثلاثة أيام... سيخضع المسافرون من هذه الدول الثماني للبروتوكولات الصارمة نفسها".



وفي وقت لاحق الجمعة أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس في بيان "أعرب الوزير مجددا عن شكره لعلماء جنوب افريقيا وحكومتها على شفافيتهم وخبراتهم".



يسري الحظر على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.



ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأعياد إلى زيادة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث تدفع المتحورة أوميكرون بعض المستشفيات والعاملين الصحيين إلى الحافة.



وتمثل المتحورة الآن أكثر من 90 في المئة من جميع الحالات في بعض مناطق البلاد.

