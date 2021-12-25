السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق بسبب تسرب غاز سخان «الحمام» بالبحيرة

تسرب غاز سخان
تسرب غاز سخان

استقبل مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، مصابين بحالة اختناق بسبب تسرب غاز سخان "الحمام" واستنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون.

 

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول مستشفى دمنهور التعليمي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق من تسريب غاز سخان بشقة بمساكن الميناء بمنطقة كوبري افلاقة بمدينة دمنهور.

 

أسفر عن إصابة كل من:- مأذن سعيد الدسوقى، 46 عاما، وزوجته تغريد متولى أبو زيد، 42 عاما، وابنائهما مهند، 12 عاما، روفان، 9 سنوات، وشقيقة الزوجة رانيا، 40 عاما، مصابين بحالة  اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

 

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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