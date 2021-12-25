قبل افتتاحه بساعات.. ما لا تعرفه عن محور كلابشة العلوى بأسوان

تفتتح وزارة النقل اليوم ممثلة في هيئة الطرق والكباري، واحد من أكبر محاور الصعيد العلوية، هو محور كلابشة على النيل بمحافظةأسوان.



وتسلط الدستور الضوء على أبرز معلومات محور كلابشة العلوي قبل ساعات من افتتاحه.



يبلغ طول محور كلابشة العلوي بمحافظة أسوان 23 كم وتكلفته وصلت إلى1.050 مليار جنيه.

ويبلغ عرض محور كلابشة العلوي بأسوان 21 م ويضم عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه.





ويشمل محور كلابشة العلوى بمحافظة أسوان 14 عمل صناعى (9 كبارى و5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.





ويساهم محور كلابشة العلوي بمحافظة أسوان فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان ).



ويساهم محور كلابشة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي.



يساعد محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بخدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .

كشف المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه سيتم افتتاح 5 محاور علوية على النيل تربط شرق وغرب النيل اليوم السبت، وهما "كلابشة، وقوص، وسمالوط، وعدلى منصور، ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.6 مليار جنيه، حيث تم استبدال إنشاء الكباري بمحاور علوية عرضية على النيل.

وأضاف مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري في تصريحات خاصة لـ،الدستور"، أن الدولة خلال الست سنوات الماضية عملت على إنشاء 14 محور على النيل لربط شرق وغرب النيل بحجم إنفاق حكومي يقدر بنحو 18.5 مليار جنيه، وانتهت الدولة من إنشاء ٨ محاور منها 3 محاور تم افتتاحها أمام حركة المرور خلال الفترة الماضية وهي (طما-جرجا-بني مزار)، بالإضافة إلى 5 محاور تم انتهاء تنفيذها وتستعد الدولة لافتتاحها رسميا أمام حركة المرور وهي (عدلي منصور-سمالوط-قوص-كلابشة-ديروط).

وتابع، أن الدولة نفذت مشروعات في فترة زمنية وجيزة فقامت بإنجاز مشروعات تنموية ضخمة فحجم المشروعات التي تم إنشائها خلال 6 سنوات الماضية بصعيد مصر يقدر حجم أعمالها بما يقرب من 30 عاما من العمل، فكان صعيد مصر من قبل مهمش ولكن خلال الست سنوات الماضية وجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتنمية صعيد مصر وتوفير تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع من خلال توفير كافة سبل التنمية، ومنها المحاور العلوية على النيل والتي تساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.