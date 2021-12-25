عمارة وتاريخ القاهرة الفاطمية.. على طاولة بيت المعمار المصرى اليوم

يستضيف بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب، بمقره الكائن في درب اللبانة من ميدان القلعة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت، ندوة عامة مفتوحة مجانا للجمهور، تحت عنوان "عمارة وتاريخ القاهرة الفاطمية"، يلقيها ويحاضر فيها، يوسف أسامة الباحث والمتخصص فى الآثار الإسلامية.

هذا وتلقي المحاضرة الضوء علي كيف كانت العمارة في مدينة القاهرة، والتي شهدت أحداث العصر الفاطمي، منذ تأسيسها، وحتى سقوط الدولة الفاطمية على أيدي الأيوبيين.

وكما شهدت القاهرة سنوات البناء والتعمير، والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والازدهار الحضاري، طوال قرن من الزمان، شهدت أيضًا الشدة المستنصرية بسنواتها العجاف، وما جرته على مصر من تدهور فى كل المجالات فى القرن الفاطمي الثاني. وفى كل من القرنين شهدت القاهرة كل الأحداث، وسجلت صعود وهبوط الدولة الفاطمية.

كما يعرض المحاضر لمدينة القاهرة، الموضع والتخطيط، دخول الفاطميين إلى مصر واختيار موضع القاهرة ومسميات المدينة وتخطيطها. العمارة الحربية في مدينة القاهرة من خلال الأسوار والبوابات، وفيها يعرض الباحث لأسوار جوهر وأسوار بدر الجمال وأعمال صلاح الدين عندما كان وزيرا للفواطم، وعرض لمهندسي أبواب أسوار بدر الجمالي .

كما تتطرق محاضرة "عمارة وتاريخ القاهرة الفاطمية"، إلي وصف للأبواب والبوابات الباقية وهي: باب النصر – باب الفتوح – باب زويلة – وباب التوفيق. مع التطرق إلي العمارة المدنية في القاهرة في إطار القصر الشرقي والقصر الغربي بما يشتملان عليه من وحدات وعناصر معمارية، والمنشآت الإدارية والعلمية العامة في القاهرة كدار العلم الجديدة ودار الحسبة والعيار.

كما تتناول المحاضرة الحديث عن حارات القاهرة وقاعة الدردير، وعرض لدور الفسطاط التي ترجع إلى العصر الفاطمي، ويعرض الباحث المحاضر أيضا للعمارة الدينية كالجامع الأزهر، والأنور، والأقمر، ومسجد الصالح طلائع والمسجد الأفخر والمساجد الأخرى مثل مسجد اللؤلؤة ومسجد إخوة يوسف والبزاز وأبو الغضنفر الفائزي والمساجد في جزيرة الروضة وجامع الأولياء في القرافة ومساجد جبانة أسوان وغيرها من المساجد الفاطمية كمسجد قسطة بالقلعة ثم عرض للمساجد الفاطمية.

يشار إلي أن بيت المعماري المصري، يهدف لنشر الثقافة المعمارية والتواصل مع المجتمع والتوعية بالعمارة والتصميم والعمران والبيئة المبنية والفنون والحرف المرتبطة وذلك من خلال العرض المتحفي لتراثنا المعماري والبنائي وإلقاء الضوء على المعماريين الرواد ومن خلال الأنشطة التفاعلية المتعددة من المعارض والندوات وورش العمل والإحتفاليات المتنوعة.

كما يعمل على المساهمة في المجال البحثي المعماري المتخصص من خلال المكتبة البحثية كمركزاً بحثياً وأرشيفياً بشقيها مكتبة المطالعة بمحتواها المتنوع من الكتب والمراجع والمكتبة الرقمية بمحتواها من الكتب والأبحاث والرسائل والدوريات المادة الأرشيفية والمجموعات النادرة وكذلك من المحاضرات المتخصصة المسجلة.