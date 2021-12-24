الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر  بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية شي ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة على الطاهر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب .

قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٨ شريط من عقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٨٠ قرص مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مطار القاهرة الدولي قانون مكافحة المخدرات قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون الإستيراد والتصدير قانون الجمارك

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وائل لطفي

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