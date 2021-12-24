استعدادًا لبدء قداس عيد الميلاد.. تشديدات أمنية بمحيط كاتدرائية جميع القديسين

شهد محيط كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك تشديدات أمنية استعدادا لترؤس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الأسقفية قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم.

كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها قداس عيد الميلاد مساء اليوم، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جانبه، أكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى- بيان صادر عن الكنيسة أن احتفال ليلة عيد الميلاد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام فى موعده فى تمام الثامنة مساءً مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة على أنه يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال للحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.

عيد الميلاد المجيد

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، إلا أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا.