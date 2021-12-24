الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين في جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، التى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، وعمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبد الرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم مراكز التدريب الكشفي لصقل وتنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة شملت المجالات الفنية الآتية: (اركت، حرق على الجلد، رسم على الزجاج، طباعة على القماش، ملصق فني، حفر على المراية، جبس، اشغال نسائية).

نائب رئيس جامعة طنطا ختام دورة رواد الرهوط لتنمية مهارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة