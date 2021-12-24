ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين في جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، ختام دورة «رواد الرهوط» لتنمية مهارات الجوالين بهدف صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لجوالين الجامعة، التى أقيمت بمركز التدريب الكشفي بمجمع الكليات بسبرباي خلال الفترة من 2021/12/21 حتى 2021/12/24.

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، وعمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والمعسكرات، والطالب عبد الرحمن طاهر البنداري أمين لجنة الجوالة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الدورة تأتى فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن دعم مراكز التدريب الكشفي لصقل وتنمية مهارات جوالي وجوالات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة شملت المجالات الفنية الآتية: (اركت، حرق على الجلد، رسم على الزجاج، طباعة على القماش، ملصق فني، حفر على المراية، جبس، اشغال نسائية).