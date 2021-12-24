كتاب الرؤية والإنجاز| الإفراج عن 99 ألف مسجون و106 ألف عفو رئاسي خلال 7 سنوات

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة الداخلية على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمام بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار، وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب الكتاب فقد تم الإفراج الشرطي عن 99 ألف مسجون، كما حصل حوالي 106 ألف مسجون على عفو رئاسي.

ليس ذلك فقط، فقد تم دعم مسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية بـ14,1 مليار كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39,5 مليون قضية سرقة تيار كهربائى، بالإضافة لـ3,7 مليار جنيه و548,5 مليون من عملات أجنبية مبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 5,7 ألف قضية جرائم أموال عامة، وكذلك 652,9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها مستنديا بعد ضبط 398,1 ألف حالة تهرب ضريبى، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929,2 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» في يونيو 2018 بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، تستهدف المبادرة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10% - 40% وبجودة عالية، وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة.

وفيما يخص مشاركة الداخلية مع صندوق تحيا مصر، فقد تم الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين»، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات، بالاضافة لتخصيص 10 مليون جنيه تم تخصيصها للاستمرار في تنفيذ مبادرة «مصر بلا غارمين».