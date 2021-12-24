من هو الفنان العراقي جمال حسين الذي يحلم بإحياء الخط العربي؟

كرس الفنان العراقي جمال حسين وقته للحفاظ على فن الخط العربي منذ عام 1980، ويكتسب الخبرة ويشارك في المسابقات.

وفقا لموقع scoopempire حسين عامل بناء في النهار وفنان في الليل، يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أب لـ 11 طفلاً، يعمل بقلم قصب يحصل عليه من تركيا أو إيران، كونه حالمًا طموحًا، فهو يرغب في السفر إلى مصر أو تركيا لممارسة فن الخط وتحسينه.

فاز عمله في الخط العربي بحوالي 40 ميدالية وشهادة يعرضها في منزله، علاوة على ذلك في أكتوبر احتل المركز الثاني المركز الثاني في مسابقة مصرية عبر الإنترنت. حاليا، يتدرب لمسابقة جديدة في العراق، وبينما يكسب الفنان أحيانًا المال من بيع الملصقات، وعروض المتاجر، والكتابة على شواهد القبور، فإنه يدرك أنه "لا يمكنك العيش على هذا"، قال حسين: "لدي عائلة كبيرة، لا بد لي من العثور على عمل آخر".

وأضاف حسين: "بسبب التكنولوجيا ، تراجعت حرمة الخط..الخط يتطلب المزيد من الوقت والجهد وأكثر تكلفة.. يتجه الناس نحو إنتاج تكنولوجي أرخص".

ومع ذلك، هناك تقدم يحدث في العالم العربي لإحياء فن الخط العربي، هناك حملة الخط العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، علاوة على ذلك أعلنت الحكومة السعودية أن عامي 2020 و 2021 هما عام الخط العربي

في حملة الخط العربي والترويج لها من قبل 16 دولة الناطقة باللغة العربية بما في ذلك العراق ومصر وفلسطين، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة أن الخط العربي هو "تراث ثقافي غير ملموس للبشرية"، يأمل حسين أن تدفع هذه المبادرات الحكومة العراقية وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي إلى اتخاذ إجراءات جادة لدعم الخط والفنانين.