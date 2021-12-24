«عامل ريجيم وخس النص».. رحلة البحث عن بابا نويل (صور)

لم يعد بابا نويل بالشكل المعتاد الذي كنا نراه من قبل في الأعوام الماضية بل تغيرت ملامحه وأصبح نحيف وهزيل، يعتبره الكثير رمزًا للأمل وتحقيق الأمنيات الجميلة، وتنتهي مع قدومه ما مضى من حزن ومشاكل ليبدأ العام الجديد.

قالت مونيكا فليمون، ذات ال٣٢ عاما إنها اعتادت منذ صغرها على اصطحاب والدها لها وشراء بابا نويل، وملابس جديدة، وتحتفل بالعيد المجيد مع أسرتها وأصدقائها ويذهبوا للتنزه وشراء الهدايا.

بابا نويل

وتابعت مونيكا: "بابا نويل شكله اتغير عن زمان تحس انه عمل رجيم وخس النص ومبقاش في بركة زي زمان".

وأشار محمد سعيد، أحد أصحاب المحلات إلى أن استعدادات هدايا رأس السنة تأتي مبكرا، نظرا لتزايد الإقبال عليها خلال أسبوع رأس السنة، وتختلف الأسعار حسب الخامة والأسعار تناسب جميع المستويات الاجتماعية.

بابا نويل

وقال أحد أصحاب المحلات، إنه صمم ديكور جديد للمحل، يتناسب مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2022، ولكي يعرف الزبائن أن المحل به هدايا الكريسماس، لافتا إلى أن أسعار هدايا بابا نويل هذا العام متناسبة للجميع.

بابا نويل

وقال أحمد ممدوح، أحد المواطنين ذو ال٤٧ عاما إن منذ سنوات كان بابا نويل شكله معتاد لم يتغير، ولكن الآن تغيرت ملامحه وأصبح هناك أحجام وأشكال مختلفة له، موضحا أن شكله في الماضي كان له بهجة خاصة وطبيعة خاصة تختلف عن شكله الحالي.

بابا نويل

فيما أكد تامر متولي، أحد أصحاب المحلات إن بيع هدايا بابا نويل والكريسماس لا تقتصر على وجودها داخل محل الهدايا فقط، بل يكون التركيز على واجهة المحل من الخارج.

بابا نويل

وأشار إلى أن إضاءة المحل لها طابع خاص وألوان مختلفة ايام الكريسماس، مقارنة بالمناسبات والاعياد الأخرى.

بابا نويل

وأوضح تامر أن ليلة رأس السنة هي اكبر يوم للبيع لهدايا الكريسماس، مشيرا إلى أن شجرة الكريسماس الموجود بها الشيكولاته والحروف والاسامي عليها اقبال شراء أكثر.

بابا نويل

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