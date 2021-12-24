الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

خص الرئيس السيسى بالصلاة فى قداس اليوم.. المطران شيحان يهنئ الموارنة بعيد الميلاد

مطران المارونية
مطران المارونية

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة المارونية، والعالم أجمع بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

 وقال رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية، "إن  يد الرب تعمل اليوم في حفظ وبناء الجمهورية الجديدة، لتبارك الأيدي التي تعمل دون كلل، وهي أيدي أبناء مصر الشرفاء، وتبارك العين التي تسهر دون أن يرف لها جبين على حماية أمن البلد واستقرارها، وهي عين الجيش العظيم، والشرطة الباسلة،،وتبارك الزعيم الذي ينظم أفكاره على سلم الخير، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نخصه بصلاتنا في هذا اليوم المبارك". 

 أضاف المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "نهنئ ابناء الطائفة المارونية في مصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد. ونحمل لهم البركة والسلام ،كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بالعيد (بحسب التقويم الغربي)، ونرسل ايضا كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة للعالم اجمع بكل شعوبه وطوائفه واعراقه واديانه. فحين ولد المسيح انشدت الملائكة انشودة السلام للأنسانية جمعاء: "المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر".

 وتابع مطران الطائفة المارونية في بيانه: "نصلي في هذا العيد المبارك على نية مصر ولبنان وطنينا الحبيبين، لبنان الأرز والتنوع والحضارة التي مر بها المسيح مباركا أرض صور وصيدا. ومصر الحضارة والتاريخ والسلام، التي وفدتها العائلة المقدسة ملجأ للأمان والسلام، وباركوا نواحيها شمالا وجنوبا في رحلتهم المباركة".

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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