الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ضبط «لبان» يبيع زبادى و«رز بلبن» فاسد في المرج

ضبط
ضبط

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الجمعة، من ضبط المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان ومشتملاتها، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

  وعُثر بداخل المخزن على (2 طن "سكر- أرز" 1200 عبوة مواد غذائية "زبادى، أرز باللبن، مشروب زبادى" جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- 1000 ملصق اسم العلامة التجارية المقلدة)، وبمواجهته إعترف بإدارته للمصنع "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مباحث التموين القاهرة المسئول عن مصنع الالبان بدون ترخيص مجهولة المصدر المرج

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