بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح 3 مساجد جديدة فى 3 مراكز بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وبالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح محافظ البحيرة انه منذ عام 2018، وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 315 مسجد بتكلفة تجاوزت 430 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد 3 مساجد جديدة بمراكز كوم حماده، وكفر الدوار، والدلنجات بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و 500 ألف جنيه، وهي مسجد البحري شبرا اوسيم بكوم حماده والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 610 م بتكلفة إجمالية 4 ملايين و 100 ألف جنيه.

ومسجد عمارة بقرية كوم البركة بكفر الدوار جهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف (صيانة وترميم) على مساحة 192 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه، ومسجد عوض سمك بقرية زاوية حمور بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 105م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

تناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "صفات المؤمنين في القرآن الكريم" أن الإيمان من أعظم نعم الله على الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بالعديد من الصفات فى القرآن الكريم، والإيمان الحقيقي يمتد أثره الي المجتمع، فما أجمل أن نتحلى بتعاليم الإيمان حتى يتحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة والسعادة فى الدنيا والآخرة.