إجلاء 6 أسر من عقار سكنى آيل للسقوط فى كرداسة

أخلت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، عقارا سكنيا مكونا من 4 طوابق، آيلا للسقوط، كان يقيم فيه 6 أسر بمدينة كرداسة، وتبين من معاينة الشرطة أن العقار في شارع محمد عبدالفتاح متصدع وآيل للسقوط، وذلك خشية على حياة السكان.

وقال مالك العقار إنه بنى هذا العقار في أوائل التسعينيات وإنه تفاجأ منذ عدة أشهر بتعرضه للتصدع بشكل كبير، ويخشى على السكان من الموت.

كان مركز شرطة كرداسة قد تلقى بلاغًا من سكان العقار بوجود تصدع كبير في حوائط العقار الذي يسكنون فيه بكرداسة، فانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كرداسة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقامت بإخلائه بالتنسيق مع الجهات المعنية.