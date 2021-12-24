تناول ملعقة عسل.. علاجات فعَّالة لمن يعانون من التهاب الحلق

يعاني العديد من الأشخاص في فصل الشتاء من ألم في الحلق، فهذا يسبب قلق بعد تناول الطعام أو التحدث، ومنذ جائحة كورونا يعتبر التهاب الحلق البسيط من الأعراض المخيفة لما يأتي بعد ذلك، ويرصد موقع "Pinkvilla" بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف التهاب الحلق.

تناول ملعقة عسل

سواء كان ذلك بسبب السعال أو تهيج الحلق، فإن تناول ملعقة من العسل يمكن أن يساعد على تخفيف الالتهاب ويمكن أيضا مزجه في الحليب أو في الماء مع الكركم، لخصائص العسل المضادة للبكتيريا أن تهدئ حلقك.

الغرغرة بالماء المالح

تسخين الماء حتى يصبح قوامه فاترًا ثم إضافة القليل من الملح قبل الغرغرة بالمزيج، فهذا يعمل على تخفيف التهاب الحلق وتنظيف مجرى الهواء، يمكنك القيام بذلك بشكل روتيني كل 5 ساعات حتى تختفي العدوى.

تناول شاي النعناع أو البابونج

كل نوع من أنواع الشاي هذه يمكن أن يعزز الصحة ويهدئ الحلق، حيث تم استخدامها تقليديًا لخصائصها الطبية المضادة للالتهابات، ويعتبر شاي النعناع أيضًا عطريًا بشكل لا يصدق مما يجعله الخيار الأمثل لأمسيات الشتاء.

نصائح لرعاية الأطفال المصابين بالتهاب الحلق

قد يعاني الأطفال الصغار من آلام في الحلق، لأنهم غير قادرين على التعبير عن انزعاجهم، ومع ذلك، إذا كان طفلك يبكي بسبب التهاب الحلق مؤخرًا، فهذه النصائح تساعد في تخفيف انزعاج الطفل الصغير.

١- وضع جهاز يرطب أجواء الغرفة حيث ينام الطفل الصغير، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الرطوبة في الهواء تميل إلى تخفيف الألم في حالات التهاب الحلق.

٢- تأكد من أن الأطفال يشربون الكثير من الماء، ويمكنك إضافة نكهة للماء بشريحة من الخيار أو حتى حبة توت لضمان تشجيع طفلك على شرب الماء طوال اليوم لأن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية.

٣- إذ لم يكن الطفل قد بلغ الخامسة من العمر، فيجب الامتناع عن منحه قطرات للسعال أو حلوى حيث يمكن أن يختنقوا بها عن طريق الخطأ، وإذا كان عمر طفلك بين 5 و 10 أعوام، فلا يزال عليك توخي الحذر للتأكد من أنه قد ابتلع قطرة السعال بأمان.

٤- يجب على آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة عدم إعطاء أطفالهم العسل.