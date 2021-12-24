الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري الأوسطي

صرحت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الجمعة، بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقلت إلى المستشفى لسماع  أقوال المصابين في الحادث. 

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائرى الأوسطي مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وعدد من المصابين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة القاهرة بدفن 4جثث انقلاب سيارة لطريق الدائري

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وائل لطفي

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