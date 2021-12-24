مقتل اثنين في حريق مستشفى لكورونا بمدينة أستراخان جنوبي روسيا

نشب حريق بوحدة العناية المركزة بمستشفى لعلاج كورونا في مدينة أستراخان جنوبي روسيا، أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية فى بيان لها اليوم، إن هناك ضحايا فى الحريق لكنها لم تذكر أى تفاصيل أخرى، وفقا لما نقلته وكالة تاس للأنباء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في المؤتمر الصحفي السنوي، أمس الخميس، إن روسيا ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022، ولفت إلى أن "الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور أوميكرون"، مشيرًا إلى أن خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون".

ونوه الرئيس الروسي، بأن الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.

وأضاف "بوتين" أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى، مشيرًا إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4%، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.

وواصل، "لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا مؤكدا على ان هناط دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت تسميم نافالني"، متابعًا:"قانوننا الخاص بالوكلاء الأجانب أقل صرامة بكثير من مثيله الأمريكي".