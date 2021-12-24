إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ278 مليون حالة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 278 مليونًا و143 ألفًا و994 حالة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و386 ألفا و290 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 51.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 815 ألفا و423 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ618 ألفا و492 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 479 ألفا و133 وفاة.

وسجلت إندونيسيا 179 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و261 ألف و72 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و34 حالة وفاة .

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و423 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و579 حالة .

وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 197 ألفا و566 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1468 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ترند" الأذرية.

وتعافى على مدار أمس، 267 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 194 ألفا و479 شخصا.

