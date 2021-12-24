إرشادات مرورية لتفادي حوادث السيارات في ظل انتشار «الشبورة» على الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إرشادات مهمة لقائدي السيارات مرتادى الطرق، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذرأثناء قيادة السيارة بالتزامن مع نزول الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر، لتفادي حوادث السيارات أثناء الشبورة التي غالبًا تتسبب في حجب الرؤية عن قائد السيارة.

وهوما يستلزم اتخاذ الإجراءات الآتية:-

• الإستجابة للتحذيرات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية والمرور ومراجعة توقيت التنقلات بالسيارة.

• تهدئة سرعة السيارة وحافلات نقل الركاب بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

• إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

• زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

• الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

• السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

• فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

• استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير.

• استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً.

• استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

• عدم التوقف في نهر الطريق مطلقاً.

• الاستجابة لتعليمات رجال المرور على الطرق حال تحقيق الغلق أو التفويج.

• فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 مترًا في اتجاه السير.