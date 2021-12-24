غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

بدأت خدمات الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الجمعة ، إجراءات تنفيذ الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي، وانتشرت خدمات المرور لمساعدة المواطنين قائدي السيارات، والإشراف على كفاءة التحويلات المرورية البديلة.

يستمر غلق الطريق الدائري القادم من المنيب لمدة 21 يومًا، لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية، اللازمة لتيسير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

وذلك لتنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائري من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي والمؤدى إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة.

وبدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق كلى لمطلع الطريق على أن يستمر الغلق لمدة 21 وبدأ الغلق في تمام الساعة الـ 6 صباح اليوم الجمعة ويستمر حتى صباح الخميس الموافق 2022/1/13 على مدار 24 ساعة.

وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الآتية:

القادم من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائري المؤدى لمناطق المعادي والقاهرة الجديدة يسلك "شارع البحر الأعظم حتى ما بعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائري المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم".