رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إصدار عفو خاص عن رئيسة البلاد السابقة المسجونة

من المتوقع أن يمنح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الجمعة، عفوا خاصا عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون هيه.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم الديمقراطي لوكالة "يونهاب" للأنباء إنه يعلم أن الرئيسة السابقة بارك ضمن قائمة المشمولين بالعفو الخاص.

وأفاد بأن الرئيس مون سيمنح العفو الخاص عن رئيس الوزراء الأسبق هان ميونغ سوك أيضا.

وفي البداية، اتخذت وزارة العدل موقفا سلبيا من العفو السياسي، لكن يبدو أنه في النهاية، قرر الرئيس مون منح العفو الخاص عن الرئيسة السابقة بارك مع الأخذ في الاعتبار حالتها الصحية.

وفي هذا العام، دخلت بارك البالغة من العمر 69 عاما المستشفى ثلاث مرات بسبب آلامها المزمنة في الكتف وأسفل الظهر.

وقد أصدرت المحكمة العليا في يناير الماضي الحكم بالسجن 20 عاما على الرئيسة السابقة بارك بعدة تهم، منها سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها.

وعلى صعيد آخر ، قررت الحكومة الكورية الجنوبية، الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن هذا القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط ، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.

وأكدت الحكومة أن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.

فيما صعدت أسعار النفط عالميًا، بعد هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية، وهو ما غطى على مخاوف بشأن الضرر الذي من المرجح أن يلحقه متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون بالنشاط الاقتصادي، كما أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.8%، لتسجل عند التسوية 75.29 دولار للبرميل.