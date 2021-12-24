الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من سوريا فى يناير

إعادة الأطفال الروس
إعادة الأطفال الروس من سوريا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا عن أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا.

 

وأكدت المفوضة أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، مضيفة أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري.

 

وأضافت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

 

وقالت خلال الاجتماع المشترك لمقرات التنسيق الروسية والسورية: "نأمل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلنا إليها، وفي يناير سنبدأ بالعمل التدريجي لإعادة الأطفال من مخيمي "الهول" و"روج"، وكذلك أخذ عينات الحمض النووي من الأطفال الذين يعتقد أنهم روس".

 

وكانت روسيا قد قامت بإعادة عشرات الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم من روسيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات المسلحة غير الشرعية، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي،  إن روسيا ستصل إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في 2022.

 

ولفت: إلى أن “الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور أوميكرون”، مشيرًا إلى أن خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون".

 

ونوه بأن الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%.

 

وأضاف أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى، مشيرًا إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4%، لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%.

 

وواصل: "لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا مؤكدا على ان  هناط دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت تسميم نافالني"، متابعًا:"قانوننا الخاص بالوكلاء الأجانب أقل صرامة بكثير من مثيله الأمريكي".

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وائل لطفي

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