الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول على خلفية انتشار كورونا

كورونا فى الإمارات
كورونا فى الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران، حسب وكالة "وام" الإماراتية، تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري الساعة 7:30 مساء.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا تنزانيا إثيوبيا نيجيريا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى ، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا Rapid-PCR في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 365,269 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، إنه يأتي ذلك تماشيا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وتابع بيان وزارة الصحة الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 1,002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 2,154 حالة.

الإمارات الأم الية دول تعلق مار دخول لامارات الدخول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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