الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق يلتهم وحدة سكنية ببورسعيد

حريق يلتهم وحدة سكنية
حريق يلتهم وحدة سكنية

اشتعلت النيران في وحدة سكنية بالدور الأخير في أحد الأبراج المُطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس، وذلك بشارع فلسطين نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصلت سيارات الإطفاء بعد دقائق من البلاغ.

ووصلت فرق الإطفاء وآلسنة النيران تتصاعد من شرفة المنزل، وعلى الفور قام سيارتي إطفاء وعدد من الأفراد بالدخول وإنقاذ الوحدة السكنية قبل أن تمتد النيران وتأكل محتوياتها.

وأكد مصدر لـ"الدستور"، أن الحريق جاء نتيجة قيام أحد الأشخاص باطلاق لعبة نارية شمروخ خلال فرح، مما تسبب في إشتعال النيران في مخلفات كانت متواجدة بـ بلكونة الوحدة السكنية، وكادت أن تأكل الوحدة لولا جهود رجال الإطفاء.

وأجرى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد للحريق، بواسطة أحدث الطرق المستخدمة عالميًا في الإطفاء، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة نتيجة الحريق.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.


وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، وجاري حصر التلفيات، وذلك لاستكمال التحقيقات في المحضر، وإصدار القرار اللازم.

النيابة قناة السويس الحماية المدنية على سيارات ملابس منزل حادث السويس محافظ قنا

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وائل لطفي

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