الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جرجس شكرى يناقش «كل المدن أحلام» بمنتدى الاستقلال الثقافى.. الثلاثاء

جرجس شكري
جرجس شكري

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي الكاتب الصحفي والشاعر المسرحي جرجس شكري لمناقشة كتاب "كل المدن أحلام " الصادر عن دار آفاق للنشر والتوزيع، ويحضور الكاتب الصحفي الروائي سعد القرش، والناقد والأكاديمي دكتور محمود الضبع ، والكاتب الصحفي الشاعر عزمي عبد الوهاب والكاتب الصحفي والشاعر سيد محمود  ، وذلك في الساعة  السادسة مساء الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر بمقر  منتدى الاستقلال الثقافي بطلعت حرب وسط القاهرة.

ويأتي سؤال الندوة الأهم والأبرز على حسب تصريح الشاعر والكاتب المسرحي  أحمد سراج: هل كل المدن أحلام؟ وهل قصد شكري ذلك أو أن هناك استثناء محذوفًا؟ ومتى تكون المدن أحلامًا؟ ليجيب عليه مناقشي الكتاب من كتاب وصحفيين. 

الكتاب يصنّف أدب رحلات، وفيه يروي جرجس مشاهداته في أوروبا وغيرها أثناء رحلاته إلى العديد من الدول المختلفة.

وصدّر جرجس شكري كتابه بقوله: "هذه الصفحاتُ ليستٰ سوى محاولةّ لتفسيرِ وتعليلٍ الدهشةَ بما شاهدتُ في أوربا ومحاولةٍ لاكتشافِ الذاتِ حينَ ذهبتْ إلي عالمٍ مختلفٍ تماماً، فقد كنتُ أراقبُ الحياةِ بكلِّ تفاصيلها وأراقبُني أنا أيضاً في محاولةٍ لتفسيرٍ دهشتي مما رأيتُ، فحينَ نبتعدُ نرى أنفسَنا بشكلٍ مختلفٍ تتجلي الحقيقةُ، نرى المشهدَ أكثرَ عمقا، ثمٌّة مشاعرٌ وأفكارِ تطفوعلي السطحٍ حين يجدُ الإنسانُ نفسَهُ في مكانٍ آخرَ، وهذا ليس كتابٌ عن الرحلاتِ أوعن أوربا بقدرِ ماهو رحلةٌ طويلةِ سافرتُ فيها إلي نفسي في الماضي والحاضرِ والمستقبلٍ عَبْرَ هذه المدنِ، فما إن كانتْ قدماي تطأُ أرضَ المطارِ وأصعدُ إلي الطائرةِ  أغوصُ في أعماقي لا أعرفُ خوفاً أو فرحاً، أوهرباً، التصقُ بي تماما، أسافرُ إلي طفولتي وشبابي، تتجسدُ أمامي  تفاصيلُ مشاهدٍ لم تخطرْ لي ببالٍ من قبلُ، أتذكرُ طفولتي وسنواتِ الدراسةِ والبيتِ وأصدقائي، أتذكر الموتى والجنازاتِ التى مشيتُ خلفَ أصحابِها حتى مثواهمِ الأخيرِ، أتذكرُ الأحياءَ، أمشي في الشوارعٍ وأنامُ في الغرفِ فأعودُ إلى حياتي في الطفولةِ، تتراكمُ أمامي سنواتٌ وشهورٌ وأسابيعٌ وأيامٌ ،أسافرُ بعيداً وكأنَّ الطائرةَ تتوجهُ إلى الماضي تسافرُ بي عبرَ الزمنِ قبلَ أنْ تعبرَ المكانَ".

وجرجس شكري مواليد 1967، ناقد مسرحي بمجلة "الإذاعة والتليفزيون"، صدر له "بلا مقابل أسقط أسفل حذائي"، "رجل طيب يكلم نفسه"، "ضرورة الكلب في المسرحية "، "والأيدي عطلة رسمية"، تُرجمت أشعاره إلى الألمانية والإنكليزية والفرنسية والسويدية والهولندية، وصدرت مختارات بالألمانية من الدواوين الثلاثة الأولى في سويسرا عام 2004، وكذلك صدرت ترجمة بالألمانية لديوان "والأيدي عطلة رسمية" في برلين. وفي عام 2017 صدرت الترجمة الألمانية لديوان "تفاحة لا تفهم شيئاً"، ولشكري أيضاً العديد من الإصدارات في النقد المسرحي، وقد حصل كتابه "الخروج بملابس المسرح" على جائزة الدولة التشجيعية.

مناقشة كل المدن أحلام
مناقشة كل المدن أحلام
الكاتب الصحفي والشاعر المسرحي جرجس شكري كل المدن أحلام دار آفاق للنشر والتوزيع الكاتب الصحفي الروائي سعد القرش الناقد والأكاديمي دكتور محمود الضبع منتدى الاستقلال الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

المستشارة الأممية تدعو إلى نقل السلطة لمؤسسات منتخبة فى ليبيا

بروفات تحضيرية لمسرحية «فى نص الليلى» استعداداً للعرض فى موسم الرياض

الأمم المتحدة تسعى لجمع 6,5 ملايين دولار لضحايا إعصار راى فى الفيليبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى