«ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟».. لجنة الفتوى بالأزهر تُجيب

استقبلت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ومقرها الجامع الأزهر، سؤال من أحد المواطنين يقول: ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟

من جانبها، ردت اللجنة قائلة: "اتفق الفقهاء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ.

وتابعت اللجنة: وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (صحيح مسلم)، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد (صحيح مسلم).

وأضافت اللجنة إنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، وإنما نَهَى عن القراءة في الركوع والسجود؛ لأن القراءةَ موضعُها القيامُ، وكلُّ موضعٍ مخصوصٌ بشيءٍ.

وانتشر وعاظ الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في محافظة أسوان اليوم الخميس، في المدارس ومراكز الشباب والمقاهي للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب للتركيز على وعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل التي يتعرضون لها، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن وتنمية المجتمع.