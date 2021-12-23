الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

طرح البوستر الرسمى لفيلم «تماسيح النيل» بطولة مصطفى خاطر

فيلم تماسيح النيل
فيلم تماسيح النيل

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “تماسيح النيل” الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى خاطر ونخبة من نجوم مسرح مصر، البوستر الرسمي للعمل تمهيدًا لعرضه بالسينمات يوم 26 يناير المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

كانت الشركة المنتجة للفيلم انتهت من تصميم أفيشات الفيلم السينمائي، وهي الافيشات التي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرا.

وحدث خلال جلسة التصويت كثير من المواقف الكوميدية بين أبطال الفيلم وخاصة بين الفنان مصطفى خاطر والفنانة ويزو وكل من الفنانين كريم عفيفي وهنادي مهني، فيما قام الفنان حمدي الميرغني بإجراء بعض اللقاءات الفنية مع محمد ثروت ومحمد جمعة وتخلل اللقاءات فاصل من الكوميديا عن علاقاتهم بالفنان سليمان عيد.

ضمن جلسة التصوير ظهرت أيضا الفنانة بدرية طلبة والفنانة سامية الطرابلسي؛ بينما في كواليس التصوير قام الثنائي بالحديث عن ذكرياتهم خلال الإقامة لمدة ١٠ أيام في الأقصر وأسوان، بالاضافة إلى اشتراك جميع الابطال في "حكي" ذكرياتهم أثناء التصوير مع الفنان خالد الصاوي في الاقصر وأسوان، كما اصطحب الفنان محمد جمعة معه ابنها الصغير عمر؛ نظرًا لحبه الشديد للكاميرات والتصوير والذي تنبأ له حمدي ميرغني بموهبته في مجال الإخراج.

وكان مخرج الفيلم سامح عبدالعزيز قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "ليلة العيد" الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ويضم يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب محمود حافظ أحمد خالد صالح مايان السيد وعارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، ونهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبد الله.

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