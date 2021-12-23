الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«العدل للدراسات»: الدولة تستهدف زيادة التنمية المستدامة عبر مشروعات الصعيد

كريم عادل
كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصعيد تؤكد حرص الدولة على تنمية الصعيد.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية في تصريحات لـ«الدستور»، أن الدولة خصصت هذا الأسبوع من أجل الافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصعيد.

وأوضح أن الدولة نجحت في الاهتمام بالمشروعات التنموية في العديد من المجالات سواء المستشفيات أو المدارس والمصانع والبنية الأساسية، مؤكدًا أن الصعيد كان يحتاج للاهتمام من جانب الدولة كونه تعرض التهميش خلال السنوات الماضية قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد إلا أنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهام البلاد وجه الحكومة بالاهتمام بتنمية الصعيد.

وأشار إلى أن الصعيد يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الهامة التي من الممكن أن تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف الدولة من المشروعات التي يتم افتتاحها زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل في إطار خفض معدل البطالة والفقر والاهتمام بمستوي المعيشة لأهالي الصعيد وزيادة الوعي والتنمية المستدامة.

فرص الاستثمار التنمية المستدامة المشروعات التنموية توفير فرص العمل الوجه القبلي البنية الاساسية معدل البطالة

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