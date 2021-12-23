6 أطعمة مشهورة لا تملك قيمة غذائية

يلجأ الأشخاص لشراء العديد من المنتجات الغذائية التي لا تبدو مفيدة كما يظهر، حيث أن هناك اعتقاد خاطئ من بعض الأشخاص عن القيمة الغذائية الخاصة بمنتجات معينة.

ونعرض لكم في السطور التالية بعض الأطعمة التي يشاع أنها صحية ولكنها غير ذلك في الواقع، وفقا لموقع “healthline”.

1- الزبادي

يمكن أن يكون الزبادي خيارًا صحيًا، ولكن من الأفضل اختيار الزبادي غير المحلى كلما أمكن ذلك.

ويحتوي الزبادي ذو نكهة الفواكه، على كمية كبيرة من السكر في وجبة صغيرة فقط، لذلك بدلًا من اختيار الزبادي المحلى، جرب وضع الزبادي غير المحلى بالفواكه الطازجة للحصول على القليل من الحلاوة الطبيعية.

2- المشروبات الرياضية

وتقوم الشركات بتسويق المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة كطرق لتعزيز الطاقة والأداء الرياضي، فإن هذه المشروبات غير ضرورية لمعظم الناس، لاحتوائها على السكر المضاف والألوان الاصطناعية وكميات كبيرة من المنبهات، مثل الكافيين.

3- أطعمة خالية من الجلوتين

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات متعلقة بالجلوتين، من الضروري تجنب الجلوتين، ولكن ثبت أنه حتى إذا تم تصنيف الطعام على أنه خالٍ من الجلوتين، فإنه ليس بالضرورة أكثر صحة من الأطعمة المحتوية على الجلوتين، حيث تحتوي بعض الأطعمة والحلويات المصنعة من الوجبات الخفيفة الخالية من الغلوتين على نفس القدر، إن لم يكن أكثر، من السعرات الحرارية والسكر المضاف مثل الوجبات الخفيفة الأخرى.

4- بعض المنتجات قليلة الدسم

كون الطعام منخفض الدهون لا يعني أنه خيارًا صحيًا أكثر، فغالبًا ما يستبدل مصنعو المواد الغذائية الدهون بالسكر في المنتجات قليلة الدسم والخالية من الدهون لتعويض النكهة المفقودة.

وإضافة إلى ذلك فإن المنتجات الخالية من الدهون قد تكون أقل إشباعًا من تلك التي تحتوي على دهون كاملة لأن الدهون من المغذيات الكبيرة التي تدعم الشعور بالامتلاء.

5- حبوب الإفطار

ثبت أن العديد من حبوب الإفطار مصنوعة من الحبوب المكررة، وتفتقر إلى العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف.

6- العصائر الجاهزة

تكون العصائر المصنوعة منزليًا خيارًا مغذيًا وطريقة ملائمة لزيادة استهلاك الفواكه والخضروات، وفي المقابل تحتوي العصائر الجاهزة على كميات هائلة من السعرات الحرارية والسكر.