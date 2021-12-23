الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فى أقل من 24 ساعة.. شيرين تتصدر تريند يوتيوب بـ«وبحلفلك»

شيرين
شيرين

استطاعت المطربة شيرين عبدالوهاب أن تتصدر تريند يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان “وبحلفلك” وذلك خلال أقل من 24 ساعة من طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

 

 

 

أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفي ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر: محمد مجدي.

وتقول كلمات الأغنية: 

وبحلفلك هشيلك بره حساباتي

ومسموحلك تودع قلبي وحياتي

وهوصفلك حبيبي ازاي هتنساني

وتعرف بعدي ناس تاني

وارشحلك

متقلقشي لا يمكن ارضى يعني تعاني بعديه

متستغربش اصل انا روحي رياضية

في عشرة ما بينا هساعدك

وغصب عني اقف جنبك

طباع فيا

متستناش حبيبي حاجات ترجعنا

عشان مفيهاش يادوب هنداوي في وجعنا

هنعمل ايه ومن غير ليه

حاولنا وربنا لي حكمة موفقناش

مقصرناش وجبنا اخرنا وصبرنا

ومرتحناش ولا قدرنا ولا وصلنا

لحل جديد فنبقى بعيد

حبيبي القرب صدقني مينفعناش

وطمني عليك من وقت للتاااني

وكلمني ده لو تحتاجني تلقاني اكيد يعني

باصلي وذوقي انا بعمل

لكن هتقولي هنكمل لا اعذرني

ومش وقته نعاتب بعض ع الحب اللي ضيعته

ده حب وراح وبالنسبالي ودعته

اقولك حاجة بقى اريح نقصر في الكلام

اريح بلاش سيرته

متستناش حبيبي حاجات ترجعنا

عشان مفيهاش يادوب هنداوي في وجعنا

هنعمل ايه ومن غير ليه

حاولنا ورنا لي حكمة موفقناش

مقصرناش وجبنا اخرنا وصبرنا

ومرتحناش ولا قدرنا ولا وصلنا

لحل جديد فنبقى بعيد

حبيبي القرب صدقني مينفعناش

وتصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الأيام الماضية، بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب الانفصال بشكل رسمي بينهما، وأصبح كل منهما يسلك طريقًا لوحده من الناحية الخاصة ومن الناحية الفنية، كما أن الفنانة شيرين عبدالوهاب أثارت الجدل بشكل أكبر بعد ظهورها خلال حفلها بالإمارات وهى حليقة الشعر.

ونفذت الفنانة شيرين عبدالوهاب وعدها بالعودة سريعا، حيث طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم"، لتكون أول أعمالها بعد انفصالها عن زوجها، وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى.

يوتيوب شيرين تريند 24 ساعة تريند يوتيوب تتصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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