الجارديان: بيانات بريطانية تكشف عن انخفاض خطر الاستشفاء إثر الإصابة بأوميكرون

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس، النقاب عن أول بيانات بريطانية من نوعها تظهر أن متحور كورونا (أوميكرون) يبدو أكثر اعتدالًا، حيث تقل فرصة زيارة المستشفى بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

واستدركت الصحيفة- في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم- قائلة: "ولكن مع تجاوز حالات كوفيد اليومية 100 ألف حالة لأول مرة أمس، حذر الخبراء من أن القابلية العالية للانتقال تعني أن هيئة خدمات الصحة البريطانية لا تزال معرضة لخطر الإرباك بالحالات المصابة".

ووصف العلماء ما كشفت عنه دراستان أمس عن انخفاض خطر الاستشفاء جراء الإصابة بأوميكرون بأنه "أخبار جيدة".. وقام فريق معني بدراسة تفشي الفيروس في إمبريال كوليدج بقيادة البروفيسور نيل فيرجسون بتحليل سجلات اللقاحات في المستشفى بين جميع حالات كوفيد المؤكدة بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في إنجلترا بين 1 و 14 ديسمبر، وتضمنت مجموعة البيانات 56 ألف حالة من الاصابات بأوميكرون و 269 ألف حالة من متحور(دلتا).

وخلص التقرير إلى أن خطر أي زيارة للمصابين إلى المستشفى كان أقل بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 25٪ مع أوميكرون مقابل دلتا.. وفيما يتعلق بالنسبة الصغيرة من الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بكوفيد ولم يتم تطعيمهم كان خطر دخول المستشفى أقل بنسبة 11٪ بالنسبة لمتحور(أوميكرون) مقابل (دلتا).

ونسبت الصحيفة إلى فيرجسون قوله: إنه على الرغم من أنها كانت "أخبارًا جيدة"، إلا أن التقييم لم يغير بشكل كبير ما خلصت إليه لجنة "سيج" البريطانية الذي يشير إلى 3000 حالة دخول يومية إلى المستشفى في إنجلترا في ذروة الموجة الشهر المقبل في حال عدم فرض قيود تتجاوز تدابير الخطة المعمول بها حاليًا.

وبينما يُظهر التحليل دليلًا على "انخفاض معتدل" في خطر الاستشفاء المرتبط بأوميكرون مقارنة مع دلتا، قال فيرجسون: "يبدو أن هذا يقابله انخفاض فعالية اللقاحات ضد العدوى بمتغير أوميكرون".

وأضاف أنه "نظرًا لارتفاع معدل انتقال متغير أوميكرون، لا يزال هناك احتمال أن تواجه الخدمات الصحية البريطانية طلبًا متزايدًا إذا استمرت حالات هذا المتغير في النمو بالمعدل الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة".

كما وجدت الدراسة أن الإصابة السابقة بعدوى كوفيد قللت من خطر دخول المستشفى من أوميكرون بنحو النصف مقارنة بالعدوى الأولى، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تقييم مخاطر القبول في العناية المركزة والموت، لكن الباحثين يقولون إن تقليل المخاطر أمر ممكن.

وفي السياق ذاته، أشار تحليل أولي منفصل لحالات أوميكرون في اسكتلندا إلى انخفاض أكبر في خطر الاستشفاء مقارنة بدلتا. وخلص العلماء، إلى أن خطر الاستشفاء قد يكون أقل بنسبة 70 ٪ مع أوميكرون مقارنة بدلتا.