اختتام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بتلقيح 253 ألف طفل فى أسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود المبذولة والدور الفعال لوزارة الصحة في تحقيق الهدف القومي للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مع تسليط الضوء حول أهمية رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

ومن جهته، أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال استمرت على مدار 4 أيام ونجحت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم عدد 253 ألفا و487 طفلا، بنسبة 101% من إجمالي الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عقد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعا مسائيا بحضور الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي، بالإضافة لمراقبي التطعيمات بالمحافظة، حيث تابع خلال الاجتماعات نتائج اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

وأسفرت مجهوداتها حتى الآن عن تطعيم 226 ألفا و739 طفلا، بنسبة 90% من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألفا و153 طفلا.

وفي السياق ذاته، استقبلت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتورة هانم أحمد مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والتي قامت بجولة ميدانية تابعت خلالها نشاط الحملة في عدد من الفرق المتحركة والثابت.

ورافقها خلال الزيارة الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي، وأحمد عاطف مشرف التطعيمات بالمديرية.

يُذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرص شلل الأطفال، قد انطلقت صباح اليوم في أسوان، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1345 فريقا، تجوب المنازل في جميع المناطق، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

IMG-20211223-WA0007

IMG-20211223-WA0007

IMG-20211223-WA0010