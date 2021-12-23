إحالة 345 موظفًا بـ7 منشآت حكومية في «أبو حمص» بالبحيرة للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

ونسقت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على ٧ منشآت حكومية بنطاق ابوحمص لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وشملت الحمله المرور على " مستشفي دكتور حمدي الطباخ المركزي - مستشفي التخصصي للأطفال بدمسنا - وحدة أنور المفتي الصحية - وحدة صحة الأسرة بالجرادات - المركز الطبي الحضري - مركز صحة الأسرة بدمسنا - مدرسة أنور المفتي للتعليم الأساسي".

وأسفر المرور عن رصد ١٣٤ حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ ٤ منشآت حكومية، كما تم رصد ٢١١ حالة غياب دون سند قانوني بـ ٧ منشآت.



